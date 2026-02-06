Wird Schließung abgewendet? Hoffnung für das Heilig-Geist-Krankenhaus in Boppard Hilko Röttgers 06.02.2026, 17:00 Uhr

i Der Standort des GKM in Boppard: das Heilig-Geist-Krankenhaus. Es könnte nun eine Perspektive geben. Philipp Lauer

Der Tag, an dem im Bopparder Heilig-Geist-Krankenhaus die Lichter ausgehen sollten, stand schon fest. Der Beschluss zur Schließung stand allerdings unter einem Vorbehalt. Diese kleine Chance haben die Verantwortlichen nun offenbar ergriffen.

Das Aus für das Heilig-Geist-Krankenhaus in Boppard schien schon besiegelt. Doch nun kündigt sich eine Wende an – und es könnte schnell gehen. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor, die die Stadt Koblenz am Freitagnachmittag, 6. Februar, verschickt hat.







Artikel teilen

Artikel teilen