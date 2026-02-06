Wird Schließung abgewendet?
Hoffnung für das Heilig-Geist-Krankenhaus in Boppard
Der Standort des GKM in Boppard: das Heilig-Geist-Krankenhaus. Es könnte nun eine Perspektive geben.
Philipp Lauer

Der Tag, an dem im Bopparder Heilig-Geist-Krankenhaus die Lichter ausgehen sollten, stand schon fest. Der Beschluss zur Schließung stand allerdings unter einem Vorbehalt. Diese kleine Chance haben die Verantwortlichen nun offenbar ergriffen.

Lesezeit 2 Minuten
Das Aus für das Heilig-Geist-Krankenhaus in Boppard schien schon besiegelt. Doch nun kündigt sich eine Wende an – und es könnte schnell gehen. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor, die die Stadt Koblenz am Freitagnachmittag, 6. Februar, verschickt hat.

