Rhein-Hunsrück – die Kolumne Hoffentlich weiß der Frühling bald, was er will Lara Kempf 21.03.2026, 07:30 Uhr

i Im einen Moment herrscht Sonnenschein, im anderen ziehen dunkle Wolken auf und es regnet. Der Frühling kann teilweise auch unbeständig sein, besonders im April. Silas Stein/dpa. picture alliance/dpa

Sonne, Wolken, Regen: Der April weiß bekanntlich nicht, was er will. Was aber, wenn diese Unbeständigkeit nun schon im März anfängt?

Gestern um 15.46 Uhr war es soweit: Der Frühling hat offiziell begonnen. Obwohl das Wetter schon seit einigen Wochen relativ angenehm ist, fiel erst gestern der offizielle Startschuss für die wärmere Jahreszeit.Bald heißt es also wieder: In der Sonne ein leckeres Eis schlecken, T-Shirts, kurze Hosen und Kleider tragen und abends noch lange der Sonne beim Untergehen zuschauen.







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