Rhein-Hunsrück – die Kolumne
Hoffentlich weiß der Frühling bald, was er will
Im einen Moment herrscht Sonnenschein, im anderen ziehen dunkle Wolken auf und es regnet. Der Frühling kann teilweise auch unbes
Im einen Moment herrscht Sonnenschein, im anderen ziehen dunkle Wolken auf und es regnet. Der Frühling kann teilweise auch unbeständig sein, besonders im April.
Silas Stein/dpa. picture alliance/dpa

Sonne, Wolken, Regen: Der April weiß bekanntlich nicht, was er will. Was aber, wenn diese Unbeständigkeit nun schon im März anfängt?

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Gestern um 15.46 Uhr war es soweit: Der Frühling hat offiziell begonnen. Obwohl das Wetter schon seit einigen Wochen relativ angenehm ist, fiel erst gestern der offizielle Startschuss für die wärmere Jahreszeit.Bald heißt es also wieder: In der Sonne ein leckeres Eis schlecken, T-Shirts, kurze Hosen und Kleider tragen und abends noch lange der Sonne beim Untergehen zuschauen.

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