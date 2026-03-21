Sonne, Wolken, Regen: Der April weiß bekanntlich nicht, was er will. Was aber, wenn diese Unbeständigkeit nun schon im März anfängt?
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Gestern um 15.46 Uhr war es soweit: Der Frühling hat offiziell begonnen. Obwohl das Wetter schon seit einigen Wochen relativ angenehm ist, fiel erst gestern der offizielle Startschuss für die wärmere Jahreszeit.Bald heißt es also wieder: In der Sonne ein leckeres Eis schlecken, T-Shirts, kurze Hosen und Kleider tragen und abends noch lange der Sonne beim Untergehen zuschauen.