Markt voller Tradition Hochbetrieb an 400 Ständen beim Beller Markt Thomas Torkler 22.07.2026, 17:00 Uhr

i Lotta fährt gern Mähdrescher und Traktor, und so waren die T-Shirts mit bunten Landmaschinen für die Vierjährige aus Buchholz natürlich interessant. Thomas Torkler

Ein buntes Angebot an Waren aus verschiedenen Ländern wurde wieder beim Beller Markt geboten. Bei 400 Ständen blieb für die Besucher wohl kaum ein Wunsch unerfüllt.

Seit mehr als 700 Jahren lockt der Beller Markt die Kundschaft an. Unter den Traditionsmärkten im Hunsrück ist das Beller Volksfest mir mehr als 400 Ständen sicherlich das größte. Und wie jedes Jahr staut sich der Verkehr auf der Hunsrückhöhenstraße schon am frühen Vormittag bis Kastellaun und in der Gegenrichtung bis zur Abzweigung Hasselbach.







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