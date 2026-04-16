Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Hoch lebe die Stimme! Lara Kempf 16.04.2026, 07:30 Uhr

i Besonders beim Singen muss die menschliche Stimme Höchstleistungen vollbringen. Michael Brandt/dpa. picture alliance/dpa

Ob reden, singen oder schreien: Was wären wir nur ohne unsere Stimme? Da ist es nur verdient, dass sie mit einem speziell dafür geschaffenen Aktionstag auch gefeiert wird.

Musikfans aufgepasst! Heute wird die menschliche Stimme gefeiert. Der internationale Tag der Stimme findet jährlich am 16. April statt, so auch in diesem Jahr. Dabei geht es jedoch um mehr, als nur Singen.Initiiert wurde der Aktionstag 1999 von amerikanischen und europäischen Hals-Nasen-Ohren-Ärzten und Logopäden.







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