800 Jahre Burgstadt Historische Orte hautnah in Kastellaun erleben Marie Pörsch 18.03.2026, 17:00 Uhr

i Die Gästeführerin Silvia Kunz-Wagner bringt Touristen nicht nur interessante Geschichten aus der Vergangenheit näher, sondern führt sie auch direkt an die historischen Orte in Kastellaun. Marie Pörsch

2026 feiert Kastellaun ein ganz besonderes Jubiläum: Die Burgstadt wird 800 Jahre alt. Hinter welchen Orten steckt besonders viel Geschichte? Die Gästeführerin Silvia Kunz-Wagner hat unserer Zeitung vier historische Lokalitäten gezeigt.

„Bilder sagen mehr als Worte“, sagt Silvia Kunz-Wagner, die in der Tourist-Information in Kastellaun arbeitet und als Gästeführerin und zertifizierte Natur- und Landschaftsführerin tätig ist. Sie übernimmt bereits seit mehreren Jahren Führungen für Touristen, die mehr über die Burgstadt und deren Vergangenheit erfahren möchten.







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