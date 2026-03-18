2026 feiert Kastellaun ein ganz besonderes Jubiläum: Die Burgstadt wird 800 Jahre alt. Hinter welchen Orten steckt besonders viel Geschichte? Die Gästeführerin Silvia Kunz-Wagner hat unserer Zeitung vier historische Lokalitäten gezeigt.
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„Bilder sagen mehr als Worte“, sagt Silvia Kunz-Wagner, die in der Tourist-Information in Kastellaun arbeitet und als Gästeführerin und zertifizierte Natur- und Landschaftsführerin tätig ist. Sie übernimmt bereits seit mehreren Jahren Führungen für Touristen, die mehr über die Burgstadt und deren Vergangenheit erfahren möchten.