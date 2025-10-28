GKM berichtet über Beschluss Hiobsbotschaft für das Heilig Geist Krankenhaus Boppard 28.10.2025, 17:44 Uhr

i Das Heilig Geist Krankenhaus in Boppard. Philipp Lauer

Das Verwirrspiel um das Heilig Geist Krankenhaus in Boppard und die Deutungshoheit geht weiter: Vordergründig „bekennt“ sich das GKM „zur Zukunft“ seines Krankenhauses – zahlen soll aber der Rhein-Hunsrück-Kreis. Dafür gab es bereits eine Absage.

Was das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM) nun in einer Pressemitteilung als eine gute Nachricht verpackt, ist für seine Mitarbeiter am GKM-Standort Boppard eine Hiobsbotschaft: Bis 10. November will man in Koblenz wissen, ob die Akteure aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis der Forderung nachkommen, für das Defizit des GKM-Krankenhauses in Boppard anders als vertraglich vereinbart über das Jahr 2025 hinaus aufzukommen.







