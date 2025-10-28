GKM berichtet über Beschluss
Hiobsbotschaft für das Heilig Geist Krankenhaus Boppard
Das Heilig Geist Krankenhaus in Boppard.
Philipp Lauer

Das Verwirrspiel um das Heilig Geist Krankenhaus in Boppard und die Deutungshoheit geht weiter: Vordergründig „bekennt“ sich das GKM „zur Zukunft“ seines Krankenhauses – zahlen soll aber der Rhein-Hunsrück-Kreis. Dafür gab es bereits eine Absage.

Lesezeit 2 Minuten
Was das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM) nun in einer Pressemitteilung als eine gute Nachricht verpackt, ist für seine Mitarbeiter am GKM-Standort Boppard eine Hiobsbotschaft: Bis 10. November will man in Koblenz wissen, ob die Akteure aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis der Forderung nachkommen, für das Defizit des GKM-Krankenhauses in Boppard anders als vertraglich vereinbart über das Jahr 2025 hinaus aufzukommen.

