Ermittlungen dauern an Hintergründe von Brand in Kastellaun sind weiter unklar Lara Kempf 12.03.2026, 10:00 Uhr

i Der Wohnhausbrand in Kastellaun wurde möglicherweise vorsätzlich gelegt. Philipp Lauer

Ein tragisches Unglück könnte in Wirklichkeit ein geplantes Verbrechen gewesen sein. Nach dem Brand in der vergangenen Woche in Kastellaun ermittelt nun die Polizei. Wie der aktuelle Ermittlungsstand ist.

Vor etwa einer Woche ist es in Kastellaun zum Brand eines Einfamilienhauses gekommen. Schien das Feuer auf den ersten Blick wie ein tragisches Unglück, ermittelte die Polizei nur einen Tag später wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Gerd Deutschler, Leitender Oberstaatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach, verrät, wie die Ermittlungen laufen.







