Tag des offenen Denkmals
Hinter die Kulissen Rhein-Hunsrücker Denkmale blicken
Inmitten von Herschwiesen liegt der ummauerte Pfarrbezirk mit der Kirche St. Pankratius und dem Pfarrhaus, das heute noch von de
Inmitten von Herschwiesen liegt der ummauerte Pfarrbezirk mit der Kirche St. Pankratius und dem Pfarrhaus, das heute noch von der Gemeinde genutzt wird.
Werner Dupuis

Einen Turm in Oberwesel besteigen oder eine schmucke Hunsrücker Kirche erkunden? Interessierte können das anlässlich des Tags des offenen Denkmals tun. Denn auch im Rhein-Hunsrück-Kreis beteiligen sich einige Denkmale und öffnen ihre Türen. 

Lesezeit 2 Minuten
Wer einmal den Roten oder den Weißen Turm der Oberweseler Stadtbefestigung besteigen will oder mehr über die Kirche St. Johannes Nepomuk in Rayerschied erfahren möchte, hat dazu am Sonntag, 13. September, Gelegenheit. Denn dann öffnen – wie in jedem Jahr Anfang September – verschiedene Denkmale ihre Pforten für interessierte Besucher.
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