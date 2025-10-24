Die einen bringen ein Souvenir aus dem Urlaub mit, die anderen den Partner fürs Leben. So ist es Hiltrud und Klaus-Peter Müssig aus Gödenroth ergangen, die jetzt ihre Goldene Hochzeit feiern.
Goldene Hochzeit feiern Hiltrud und Klaus-Peter Müssig aus Gödenroth. Aus einer Urlaubsbekanntschaft wurde der Bund fürs Leben. Heute vor einem halben Jahrhundert gaben sie sich am Standesamt das Ja-Wort.Die Jubilarin stammt aus Gödenroth und lernte bei einem Urlaub in Wertheim am Main in einer Disco ihren zukünftigen Ehemann kennen, einen Zollbeamten, der aus Wertheim stammte und auf Heimaturlaub war.