Für den Erhalt des Heilig Geist Krankenhauses trug der Rhein-Hunsrück-Kreis mit der Stadt Boppard und der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist Defizite in den Jahren 2024 und 2025. Dagegen hatte die Stiftung Kreuznacher Diakonie geklagt.
Die Klage der Stiftung Kreuznacher Diakonie gegen den Rhein-Hunsrück-Kreis hatte am Verwaltungsgericht Koblenz keinen Erfolg. Das Gericht wies die Klage als unzulässig zurück. Die Diakonie hat Berufung beim Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz eingelegt.