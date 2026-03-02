Bundesverdienstkreuz verliehen Hildegard Kaefer: Ein Orden für Menschlichkeit Thomas Torkler 02.03.2026, 16:00 Uhr

i Mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland zeichnete Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (rechts) die Sohrener Unternehmerin und IHK-Vizepräsidentin Hildegard Kaefer aus. Torkler Thomas. Thomas Torkler

Kaefer Sohren ist ein Haus, dem Kunden aus der ganzen Region vertrauen – auch Amerikaner kaufen hier ein. Für ihr Engagement rund um den stationären Einzelhandel wurde Hildegard Kaefer nun mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt.

Hohe Auszeichnung für Hildegard Kaefer: Die Unternehmerin aus Sohren und Vizepräsidentin der IHK Koblenz erhielt das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Für Daniela Schmitt, Ministerin für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, war es „eine große Ehre und Freude“, eine Persönlichkeit zu ehren, „deren Wirken beispielhaft ist – für verantwortungsvolles Unternehmertum, für bürgerschaftliches ...







