Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Highway to hell – und am Ende wartet der Putzeimer Annalena Bischoff 27.01.2026, 07:00 Uhr

i Symbolbild: Wenn der Putzeimer ruft, ist das freie Wochenende nur ein Mythos. Marius Graf. Marius Graf - Fotolia

Statt Relaxen hieß es für unsere Autorin am vergangenen Wochenende: Renovieren. Saugen, schrubben und putzen, bis die Finger wund waren – ihr Weg ins Wochenende wurde so wortwörtlich zum Highway to hell.

Es gibt Autofahrten, auf die man sich als Berufstätiger besonders freut: Freitagnachmittag, Schlüssel rein, Motor an, Radio auf volle Lautstärke – und ab Richtung Wochenende. Für mich geht es diesmal raus aus dem Rhein-Hunsrück. Kein gemütlicher Kurztrip, kein entspanntes Entschleunigen.







Artikel teilen

Artikel teilen