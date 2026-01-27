Rhein-Hunsrück – Die Kolumne
Highway to hell – und am Ende wartet der Putzeimer
Symbolbild: Wenn der Putzeimer ruft, ist das freie Wochenende nur ein Mythos.
Marius Graf. Marius Graf - Fotolia

Statt Relaxen hieß es für unsere Autorin am vergangenen Wochenende: Renovieren. Saugen, schrubben und putzen, bis die Finger wund waren – ihr Weg ins Wochenende wurde so wortwörtlich zum Highway to hell.

Lesezeit 1 Minute
Es gibt Autofahrten, auf die man sich als Berufstätiger besonders freut: Freitagnachmittag, Schlüssel rein, Motor an, Radio auf volle Lautstärke – und ab Richtung Wochenende. Für mich geht es diesmal raus aus dem Rhein-Hunsrück. Kein gemütlicher Kurztrip, kein entspanntes Entschleunigen.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren