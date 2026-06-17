420 Teilnehmer, 2000 Besucher
Highlander Festival Sohren: Veranstalter sind zufrieden
Die K-Town Pipe Band sorgte mit Dudelsackklängen und Trommelrhythmen für authentische Highland-Atmosphäre.
Die K-Town Pipe Band sorgte mit Dudelsackklängen und Trommelrhythmen für authentische Highland-Atmosphäre.
Marc Schenten

Alle zwei Jahre findet das Highlander Festival in Sohren statt. Für den veranstaltenden Verein immer eine Mammutaufgabe in der Organisation – doch eine, die sich lohnt. Die Macher äußern sich gegenüber unserer Zeitung über die diesjährige Ausgabe.

Lesezeit 2 Minuten
Ein Stück Schottland in Sohren: Beim Highlander Festival mit dem Wettkampf Highland Games am vergangenen Samstag, 13. Juni, wurde mit Dudelsackklängen, Baumstammweitwurf und anderen kuriosen Disziplinen so einiges geboten. Wir haben die Macher gefragt, wie zufrieden sie mit der 18.

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