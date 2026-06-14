Fliegende Baumstämme, Dudelsackklänge und Kilts so weit das Auge reicht: Beim 18. Hunsrück Highlander Festival in Sohren drehte sich wieder alles um das Land, aus dem das Seeungeheuer Nessie kommt.
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Wer am Samstag rund um die Bürgerhalle in Sohren unterwegs war, konnte sich schnell wie in die schottischen Highlands versetzt fühlen. Dudelsackmusik schallte über die Wiesen, Männer und Frauen in Kilts kämpften mit Baumstämmen, Steinen und auf Hindernisparcours, während Besucher bei strahlendem Sonnenschein das bunte Treiben verfolgten.