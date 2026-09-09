Parkgebühren steigen Hier wird Parken in Boppard jetzt teurer Martin Boldt 09.09.2026, 12:30 Uhr

i Die Parkplätze in der Tiefgarage Karmeliterstraße gehört zu jenen Flächen, die im kommenden Jahr definitiv mehr kosten werden, da sie umsatzsteuerpflichtig sind. Martin Boldt

In Boppard gibt es 1704 öffentliche Stellplätze. Mehr als die Hälfte von ihnen wird durch die Stadt bewirtschaftet, etwa über Parkscheinautomaten. Durch eine Gesetzesnovelle werden manche von ihnen bald teurer – ohne das die Stadt etwas davon hat.

Parken im Stadtgebiet Boppard wird ab dem kommenden Jahr teurer. Das hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich beschlossen. Der Grund: Anders als bisher ist die Stadt ab dem 1. Januar zur Abgabe einer Umsatzsteuer verpflichtet – zumindest für all jene Parkflächen, bei denen sie theoretisch in Konkurrenz zu privaten Anbietern steht.







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