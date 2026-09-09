In Boppard gibt es 1704 öffentliche Stellplätze. Mehr als die Hälfte von ihnen wird durch die Stadt bewirtschaftet, etwa über Parkscheinautomaten. Durch eine Gesetzesnovelle werden manche von ihnen bald teurer – ohne das die Stadt etwas davon hat.
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Parken im Stadtgebiet Boppard wird ab dem kommenden Jahr teurer. Das hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich beschlossen. Der Grund: Anders als bisher ist die Stadt ab dem 1. Januar zur Abgabe einer Umsatzsteuer verpflichtet – zumindest für all jene Parkflächen, bei denen sie theoretisch in Konkurrenz zu privaten Anbietern steht.