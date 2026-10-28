Partys und Themenführungen
Hier wird es im Hunsrück an Halloween richtig gruselig
Das Fest der Geister und Dämonen, Halloween, steht bevor. Wir haben zusammengetragen, wo es sich in diesem Jahr am besten grusel
Das Fest der Geister und Dämonen, Halloween, steht bevor. Wir haben zusammengetragen, wo es sich in diesem Jahr am besten gruseln lässt.
Thomas Warnack. picture alliance/dpa

Ob zur Motto-Party nach Boppard, zum Spuk im Kletterwald nach Kastellaun oder lieber zum Vampirtreffen auf die Ehrenburg: Gruselfans haben in diesem Jahr rund um die Nacht der Geister und Dämonen die Qual der Wahl im Rhein-Hunsrück-Kreis.

Lesezeit 3 Minuten
Die Vampireckzähne sind bereits geschärft, die Bettlaken zurechtgerückt: Die lange Nacht der Geister und Dämonen kann kommen. Wo sich große und kleine Halloween-Fans am Wochenende in der Region besonders gut gruseln können, haben wir in unserer Übersicht zusammen getragen.
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