Ob zur Motto-Party nach Boppard, zum Spuk im Kletterwald nach Kastellaun oder lieber zum Vampirtreffen auf die Ehrenburg: Gruselfans haben in diesem Jahr rund um die Nacht der Geister und Dämonen die Qual der Wahl im Rhein-Hunsrück-Kreis.
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Die Vampireckzähne sind bereits geschärft, die Bettlaken zurechtgerückt: Die lange Nacht der Geister und Dämonen kann kommen. Wo sich große und kleine Halloween-Fans am Wochenende in der Region besonders gut gruseln können, haben wir in unserer Übersicht zusammen getragen.