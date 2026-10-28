Partys und Themenführungen Hier wird es im Hunsrück an Halloween richtig gruselig Martin Boldt 28.10.2026, 17:00 Uhr

i Das Fest der Geister und Dämonen, Halloween, steht bevor. Wir haben zusammengetragen, wo es sich in diesem Jahr am besten gruseln lässt. Thomas Warnack. picture alliance/dpa

Ob zur Motto-Party nach Boppard, zum Spuk im Kletterwald nach Kastellaun oder lieber zum Vampirtreffen auf die Ehrenburg: Gruselfans haben in diesem Jahr rund um die Nacht der Geister und Dämonen die Qual der Wahl im Rhein-Hunsrück-Kreis.

Die Vampireckzähne sind bereits geschärft, die Bettlaken zurechtgerückt: Die lange Nacht der Geister und Dämonen kann kommen. Wo sich große und kleine Halloween-Fans am Wochenende in der Region besonders gut gruseln können, haben wir in unserer Übersicht zusammen getragen.







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