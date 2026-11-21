Die Adventszeit nähert sich mit großen Schritten, und das Novembergrau weicht Lichterglanz und Tannenduft. Wir haben Ihnen eine Übersicht über die Weihnachts- und Christmärkte in der Region zusammengestellt.
Lesezeit 5 Minuten
G litzernde Lichter, wärmender Glühwein und der verführerische Duft von gebrannten Mandeln und Tannennadeln – auch in diesem Advent stimmen verschiedene Weihnachtsmärkte im Rhein-Hunsrück-Kreis wieder auf die besinnliche Zeit des Jahres ein. Unsere Redaktion gibt eine Übersicht, wann und wo es sich lohnt, vorbeizuschauen.