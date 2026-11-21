Glühwein und Adventsstimmung Hier gibt es Weihnachtsmärkte im Rhein-Hunsrück-Kreis Martin Boldt 21.11.2026, 10:00 Uhr

i Zahlreiche Weihnachtsmärkte im Rhein-Hunsrück-Kreis wie hier in Boppard öffnen ab dem ersten Advent ihre Pforten für Besucher. Alexej Zepik

Die Adventszeit nähert sich mit großen Schritten, und das Novembergrau weicht Lichterglanz und Tannenduft. Wir haben Ihnen eine Übersicht über die Weihnachts- und Christmärkte in der Region zusammengestellt.

G litzernde Lichter, wärmender Glühwein und der verführerische Duft von gebrannten Mandeln und Tannennadeln – auch in diesem Advent stimmen verschiedene Weihnachtsmärkte im Rhein-Hunsrück-Kreis wieder auf die besinnliche Zeit des Jahres ein. Unsere Redaktion gibt eine Übersicht, wann und wo es sich lohnt, vorbeizuschauen.







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