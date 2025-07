Wissen Sie, was ich seit Neuestem mache, wenn ich mal einfach keine Antwort habe auf eine Frage, die mich quält? Ich nehme das Buch „Der praktische Universal-Ratgeber“ zur Hand. Das Buch hat mir ein lieber Freund geschenkt, nachdem er mir zuvor einen Auszug zum Thema Berufswahl geschickt hatte, über den ich mich köstlich amüsiert habe. Im Beruf des „Schriftleiters“ hat sich zwar im Lauf der Zeit vieles gewandelt, aber insgesamt recht wenig geändert.

„Illustriertes Haus- und Nachschlagebuch“, beginnt der Untertitel und halten Sie sich fest: „für alle Fälle des täglichen Lebens“. Dieser Ratgeber stammt zwar aus einem längst vergangenen Jahrhundert – und so muss man ihn auch lesen – aber tatsächlich sind viele der Fälle hochaktuell. Selbst wenn man darin mal nicht fündig wird, etwa auf der Suche nach Hintergrundwissen zum Rhein oder dem Hunsrück, stößt man auf etliche andere Einträge, in denen man noch etwas lernen, sein Wissen mit der Erkenntnis von damals vergleichen oder einen Einblick gewinnen kann, welche Fragen die Menschen früher so bewegt haben. Ein solcher Ratgeber sollte in keiner Hausbibliothek fehlen – so in etwa steht es im Vorwort geschrieben – und es stimmt. Meistens weiß ich nach der Recherche darin schon gar nicht mehr, was eigentlich die Frage war – und das hilft manchmal enorm weiter.