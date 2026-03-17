Hunsrücker Geschichtsverein
HGV feiert 125 Jahre lebendige Heimatgeschichte
Die Vorstandsmitglieder Kristina Müller-Bongard (von links), Fritz Schellack, Hiltrud Ley und Achim Baumgarten trafen sich im Kr
Die Vorstandsmitglieder Kristina Müller-Bongard (von links), Fritz Schellack, Hiltrud Ley und Achim Baumgarten trafen sich im Kreisarchiv zur Vorbereitung des Jubiläums des Hunsrücker Geschichtsvereins.
Dupuis Werner. Werner Dupuis

Er hat die wechselvollen Zeiten der vergangenen 125 Jahre überstanden und hält Geschichte lebendig: Der Hunsrücker Geschichtsverein feiert einen runden Geburtstag. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Auftakt ist bereits am 24. März.

Lesezeit 2 Minuten
Das Sammeln von Bodenaltertümern, von historischen und volkskundlichen Gegenständen und heimatgeschichtlichen Quellen und Literatur gehörte zu den primären Aufgaben bei der Gründung des Hunsrücker Geschichtsvereins (HGV) 1901. Bis heute ist er regionales Gedächtnis und Bewusstmachungsinstanz zugleich.

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