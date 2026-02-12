Rhein-Hunsrück – die Kolumne Heute heißt es: Krawatte her – die Möhnen kommen Annalena Bischoff 12.02.2026, 07:30 Uhr

i Rosenmontagszug Oberwesel Markus Kilian

Mit Schere, Humor und Tradition startet heute der Straßenkarneval. Warum Frauen an Schwerdonnerstag symbolisch die Macht übernehmen und wo im Kreis gefeiert wird.

An die Scheren, fertig, 11:11 Uhr – ein dreifach lautes Helau! Helau! Helau! Wie in jedem Jahr übernehmen die Möhnen am heutigen Schwerdonnerstag das Zepter und stürmen in bunter Pracht und bestens gelaunt die Rathäuser.Was haben Werner Wöllstein, Peter Müller, Jörg Haseneier, Christian Keimer, Peter Unkel, Andreas Nikolay, Michael Boos, Volker Bernd und Bernadette Jourdant heute gemeinsam?







