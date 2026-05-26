Endlich: Das Herzog-Johann-Gymnasium in Simmern hat wieder einen Schulleiter. Nach mehr als einem Jahr als kommissarischer Chef, wurde Markus Quotschalla nun offiziell zum Nachfolger von Elke Gresch ernannt.
Lesezeit 2 Minuten
Es geht schon mal ein gutes Jahr ins Land, bis die ADD Planstellen neu besetzt. Es gibt zu wenig Bewerber, und das Land spart dadurch Geld. So auch am Simmerner Herzog-Johann-Gymnasium. Als Direktorin Elke Gresch am 31. Januar 2025 nach 16 Jahren ihren Ruhestand antrat, übernahm Markus Quotschalla als erster stellvertretender Schulleiter.