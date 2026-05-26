Markus Quotschalla macht’s Herzog-Johann-Gymnasium Simmern hat wieder einen Chef Thomas Torkler 26.05.2026, 17:00 Uhr

i Eigentlich müsste Elke Gresch (hinten, 3. von rechts) die Füße hochlegen, denn schließlich genießt sie seit 1. Februar 2025 ihren Ruhestand. Doch nach der offiziellen Ernennung zu ihrem Nachfolger durfte sich Markus Quotschalla zurücklehnen und im bequemen Sessel Platz nehmen, dass ihm das Lehrerkollegium für sein Büro zum Einstand geschenkt hatte. Er hatte gut Lachen, denn vom Simmerner Stadtbürgermeister und Vorsitzenden der Felke-Stiftung, Andreas Nikolay, gab es ebenso viel Lob, wie von den Schülersprechern Lina Martin (von links), Frida Müller und Poyraz Sevindik, sowie von Elternverteter Andé Boos (nicht im Bild). Thomas Torkler

Endlich: Das Herzog-Johann-Gymnasium in Simmern hat wieder einen Schulleiter. Nach mehr als einem Jahr als kommissarischer Chef, wurde Markus Quotschalla nun offiziell zum Nachfolger von Elke Gresch ernannt.

Es geht schon mal ein gutes Jahr ins Land, bis die ADD Planstellen neu besetzt. Es gibt zu wenig Bewerber, und das Land spart dadurch Geld. So auch am Simmerner Herzog-Johann-Gymnasium. Als Direktorin Elke Gresch am 31. Januar 2025 nach 16 Jahren ihren Ruhestand antrat, übernahm Markus Quotschalla als erster stellvertretender Schulleiter.







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