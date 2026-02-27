Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Herzlichen Glückwunsch, Pikachu! Daniel Rühle 27.02.2026, 06:00 Uhr

i Pikachu, die gelbe Elektro-Maus, ist das Maskottchen von Pokémon. Am 27. Februar vor 30 Jahren startete die unglaubliche Erfolgsgeschichte. Hannes P. Albert/dpa

Fast 150 Milliarden Dollar: So viel Umsatz hat Pokémon durch den Verkauf von Videospielen, Plüschtieren, Spielkarten und anderen Produkten in den vergangenen 30 Jahren generiert. Hinzu kommen die strahlenden Kinderaugen. Gerade heute, am Pokémon Day.

„Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war“ – mit diesen Worten startet das Intro der Pokémon-Serie. Ich muss dieses Lied in den Jahren 1999 bis 2005 bestimmt eine Million Mal vor mich hin gesungen haben. Das war die Zeit, als ich als Kind im Pokémon-Fieber war.







