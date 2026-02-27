Wie wirkt sich Alkohol eigentlich wirklich auf Organismen aus? Dieser Frage ist der 18-jährige Hendrik Bibow aus Boppard auf den Grund gegangen. Mit seinen Erkenntnissen hat er bei „Jugend forscht“ überzeugt.
Alkohol kann in geringen Maßen gesundheitsfördernd sein. Auf den ersten Blick eine gewagte These. Für den 18-jährigen Hendrik Bibow aus Boppard jedoch ein Grund mehr, dieser Behauptung nachzugehen. Mit seiner Forschung im Feld der Hormesis sicherte er sich beim Regionalwettbewerb von „Jugend forscht“ in der Kategorie Biologie den ersten Platz.