Helmut Michel blickt ein letztes Mal in den Waldsäckel

Es ist Tradition, dass Revierleiter Helmut Michel zunächst in das laufende Jahr blickt, wenn der Forstwirtschaftsplan auf der Agenda des Stadtrats steht. In diesem Jahr tat er das zum letzten Mal – und beschenkte das Gremium mit positiven Zahlen.
Es war die letzte Sitzung für Helmut Michel, in der er den Forstwirtschaftsplan der Stadt Kirchberg vorstellte. Denn der Revierleiter wird im kommenden Jahr in den Ruhestand verabschiedet. Zum Abschied gab er dem Stadtrat noch ein Geschenk mit auf den Weg: Der Plan für 2026 wird nach seiner jetzigen Schätzung mit einem Plus in Höhe von 13.