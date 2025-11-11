Rhein-Hunsrück – Die Kolumne „Helau“ gilt bei Weitem nicht überall 11.11.2025, 07:30 Uhr

i Bunte Clowns sind im Karneval immer ein Hingucker. Farbenfroh mischten diese Jecken vor ein paar Jahren in Oberwesel mit. Thomas Torkler

Wie kann man aus einem Karnevalsmuffel jemanden machen, der zu gut einem Dutzend Umzügen in der Session geht? Richtig: Man engagiert ihn für die Rhein-Zeitung. Da bekommt man einiges mehr geboten als nur „Helau“. Eine Geschichte spannender Ausrufe.

Kaum zu glauben, aber wahr, Fastnacht ist wieder da. Ab dem 11.11, so ist es Tradition, starten die Narren in der Region in die Session. Narrenkapp’, Konfetti und Bütt sind bald landauf landab wieder der Hit. In den Sälen heizen die Garden tierisch ein, auf den Straßen geben die Wagen ihr Stelldichein.







