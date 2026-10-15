Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Heizung an oder Zähne zusammenbeißen? Annalena Bischoff 15.10.2026, 07:30 Uhr

i Ist nun schon die Zeit, um die Heizkörper aufzudrehen? Hendrik Schmidt/dpa

Die Heizsaison ist eröffnet – zumindest bei unserer Kolumnistin. Während sie es sich in ihrer Wohnung bereits warm macht, wollen Bekannte noch mindestens bis November durchhalten. Doch gibt es überhaupt einen richtigen Zeitpunkt?

Monatelanges Schwitzen in den eigenen vier Wänden ist wohl endgültig vorbei. Die Nächte sind richtig kalt geworden, und wer früh morgens das Haus verlässt, spürt den Herbst von allen Seiten: Nebel, Nässe, Wolken und mit etwas Glück ein paar Sonnenstrahlen.







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