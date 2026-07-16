Flaschenpostfund in Oberwesel Heinz Krämer war 1954 Matrose auf der „Drachenfels“ Lara Kempf 16.07.2026, 12:00 Uhr

i Die bei Bauarbeiten am Rheinufer in Oberwesel gefundene Flaschenpost von 1958 stammte von dem Raddampfer "Drachenfels". Heinz Krämer aus Simmern erinnert sich noch genau an das Schiff, hat in einem seiner vielen Alben sogar noch eine Fotografie davon. Lara Kempf

Der Fund der Flaschenpost am Rheinufer in Oberwesel wirft viele Fragen auf. Ein paar Antworten geben kann ein Mann, der 1954 selbst auf besagtem Schiff unterwegs war: Heinz Krämer erinnert sich an die „Drachenfels“ und das Leben an Bord.

Eine Flaschenpost aus dem Jahr 1958 ist kein alltäglicher Fund. Obwohl das Schriftstück, das am Rheinufer in Oberwesel entdeckt wurde, noch gut erhalten ist, sind viele Fragen offen. Etwas Licht ins Dunkel bringen kann jedoch Heinz Krämer. Der 91-Jährige ist nicht nur leidenschaftlicher Fotograf von Binnenschiffen, sondern war in den 1950er-Jahren selbst Matrose auf genau dem Schiff, von dem die Flaschenpost versendet wurde.







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