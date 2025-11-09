Vernissage im Schloss „Heimatfilm 2.0“ wirft in Simmern Blick auf das Genre Werner Dupuis 09.11.2025, 15:00 Uhr

i Wissenschaftler der Uni Heidelberg haben sich gemeinsam mit dem Hunsrück-Museum mit dem Genre des Heimatfilms beschäftigt und ihre Erkenntnise in einer Wanderausstellung zusammengefasst, die bei den nächsten Heimat Europa Filmfestspielen im Sommer 2026 wieder in Simmern Station macht. Werner Dupuis

Kunsthistorikerinnen der Universität Heidelberg haben sich intensiv mit dem Genre „Heimatfilm“ auseinandergesetzt. Gemeinsam mit dem Hunsrück-Museum habe sie dazu eine Ausstellung erarbeitet, die nun im Schloss in Simmern zu sehen war.

Der Begriff „Heimat“ hat durch die Trilogie von Edgar Reitz nicht nur im Hunsrück, wo große Teile der Filme gedreht wurden, sondern auch weit darüber hinaus einen neuen Klang bekommen. Kunsthistorikerinnen im Fach Neuere und Neueste Kunstgeschichte an der Universität Heidelberg haben sich auch mit der Thematik beschäftigt und gemeinsam mit dem Hunsrück-Museum eine Ausstellung mit dem Titel „Heimatfilm 2.







