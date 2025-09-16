Heimat shoppen statt Online-Einkauf daheim: Der IHK-Bezirk Koblenz hatte unter dem Motto „Vielfalt in der Region“ zum Aktionstag „Heimat shoppen“ aufgerufen. In Sohren hatte das Porzellanhaus Kaefer hohen Besuch aus Mainz.

Hohen Besuch empfingen Hildegard und Margret Kaefer in ihrem Fachgeschäft für Haushaltswaren und Porzellan in Sohren. Für den Aktionstag „Heimat shoppen“ hatte der IHK-Bezirk Koblenz das Motto „Vielfalt in der Region“ ausgerufen. Als Vizepräsidentin der IHK Koblenz freute sich Hildegard Kaefer, die rheinland-pfälzische Ministerin für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, Daniela Schmitt (FDP), in ihrem Geschäft zu begrüßen.

Wer auf Qualität setze, kaufe nachhaltig, spare am Ende Geld und bewahre die Werte für die nächste Generation, sagte Kaefer. „Ganz toll“, fand es die Ministerin, im Laden „die Dinge auf sich wirken zu lassen, zu erleben, betrachten und anfassen zu können“. Im Landtag sei gerade erst über die Zukunft des Einzelhandels in den Innenstädten gesprochen worden, und Hildegard Kaefer habe in ihrer Begrüßungsrede viele wichtige Punkte angesprochen, so Schmitt. Kaefer hatte appelliert, dass eine lebendige Innenstadt nur durch Zusammenarbeit von Händlern, Herstellern, Gastronomen, Handwerkern, Verwaltung und Politik gelinge.

„Online-Riesen entziehen sich fairen Wettbewerbsbedingungen. Die Frequenzen in den Innenstädten sinken, Ortskerne verlieren an Attraktivität – und: Die überbordende Bürokratie raubt uns Kraft und Zeit.“

Hildegard Kaefer, Vizepräsidentin der IHK Koblenz

„Raus aus der Komfortzone, hinein in neue Ideen, Trends und Entwicklungen.“ Die Realität sei jedoch ernüchternd: steigende Personalkosten, sinkende Margen, Fachkräftemangel. „Online-Riesen entziehen sich fairen Wettbewerbsbedingungen. Die Frequenzen in den Innenstädten sinken, Ortskerne verlieren an Attraktivität – und: Die überbordende Bürokratie raubt uns Kraft und Zeit“, betonte die IHK-Vizepräsidentin.

Daniela Schmitt plädierte ebenfalls für gemeinsames Handeln: “Die wichtigste Antwort auf die Herausforderung des stationären Handels liefern eigentlich sie.„ Gemeint waren die Betreiberinnen des Hauses Kaefer: “Man hört es am Geräuschpegel samstagmittags, hier brummt der Laden.„ Kunden könnten bei jedem Kauf entscheiden: “Klicke ich mich durchs Internet, oder komme ich hierher„.

Jeder Kauf im Ort ist eine Entscheidung den lokalen Einzelhandel zu stärken

Es gebe nicht das eine Konzept zur Belebung der Innenstädte. Aber mit jedem Kauf entscheide man als Kunde, ob man den lokalen Einzelhandel stärke. Die Macht der Verbraucher sollte man nicht unterschätzen. So konnten sich Kunden an den Aktionstagen bei Kaefer von einem Profikoch über Produkte des Idar-Obersteiner Töpfe- und Pfannenherstellers Fissler informieren oder über Keramikartikel von ASA aus Höhr-Grenzhausen. “Diese Hersteller gehören auch zu unserer Heimat„, sagte Hildegard Kaefer.

„Sehr stolz“ sei man in der Verbandsgemeinde Kirchberg auf den Einzelhandel in Sohren, ergänzte Bürgermeister Peter Müller: “Hier in Sohren ist noch was los.„ Als Kommune trage man durch Erschließung eines Gewerbegebiets in Sohren/Büchenbeuren sowie durch Stärkung von Schulen und Kindergärten dazu bei, “dass sich auch der Einzelhandel hier entwickelt„. Dem geforderten Bürokratieabbau stimmte Müller zu: “Wir müssen dort einfacher arbeiten, damit wir Dinge beschleunigen können."