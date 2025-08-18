Ein Sonntag voller Magie: Mit dem Dokumentarfilm „Zirkuskind“, einer Liveschalte zur Regisseurin und einer Zirkusshow verwandelte der Familientag die Heimat Europa Filmfestspiele in Simmern in ein Erlebnis für Klein und Groß.

Bei den Heimat Europa Filmfestspielen gehörte die Bühne am vergangenen Sonntag, 17. August, den Familien. Im Pro-Winzkino lief „Zirkuskind“, der neue Dokumentarfilm des Berliner Regieduos Anna Koch und Julia Lemke, entstanden im Förderprogramm „Der besondere Kinderfilm“. Die Plätze waren gut gefüllt, das Publikum aufmerksam – und schon nach den ersten Minuten war klar, dass dieser Nachmittag mehr sein würde als ein Kinobesuch.

„Zirkuskind“ begleitet Santino, zehn Jahre alt, der in einem der letzten umherziehenden Zirkusse aufwächst. Alle paar Wochen bricht die Großfamilie auf in eine neue Stadt, mit Wohnwagen, wilden Tieren und Lkw-Ladungen voller Material. Das nomadische Leben schafft Nähe und fordert gleichzeitig seinen Preis: Freundschaften an neuen Schulen beginnen – und müssen wieder zurückgelassen werden. Während Santino seinen Platz in der Manege findet, führt ihn sein Uropa tiefer in die Familiengeschichte: voller merkwürdiger Gestalten, Anekdoten und dem Elefanten August, der in der Manege „Sahib“ genannt werden will. Der Film beobachtete das alles ruhig, aufmerksam, ohne Pathos – und ließ die Kinder im Saal nahe an Santinos Mut und Zweifel heran.

Im Anschluss blieb das Licht nicht nur an, es sprang eine Verbindung über den Bildschirm: Per Liveschalte war Regisseurin Anna Koch zugeschaltet. Kinder und Eltern nutzten die Gelegenheit und stellten ihre Fragen – zu Drehtagen zwischen Wohnwagen und Proben, zu Vertrauen vor der Kamera und dazu, wie Schule funktioniert, wenn die Adresse ständig wechselt. Koch antwortete offen und geduldig, berichtete vom langsamen Kennenlernen, von Drehpausen, in denen man einfach mit anpackt, und davon, wie Dokumentarfilm gelingt, wenn sich alle gesehen fühlen. Das Gespräch endete in großem Applaus, der einmal quer durch den Saal ging.

Draußen setzte sich die Geschichte fort – diesmal mit echter Manege unter freiem Himmel. Eine Zirkus- und Varieté-Show des Tier-Erlebnisparks Bell mit Jonglage, Akrobatik und Zauberei. Keulen tanzten durch die Luft, Diabolos zogen weite Kreise, ein Zauberer verwandelte Nichts in Bälle, dann in noch mehr Bälle. Zwischen Popcorn, Sommerschatten und aufgeregtem Gemurmel wurde der Fruchtmarkt für einen Tag zum Wanderzirkus. Viele blieben lange, wechselten zwischen Nummern und Nachgespräch, und trugen das eben Gesehene sichtbar weiter.

Der Familientag fügte sich passgenau in das Profil der Heimat Europa Filmfestspiele, die seit 2019 als Publikumsfestival den modernen, deutschsprachigen und europäischen Heimatfilm feiern. Ausgangspunkt ist das Werk von Edgar Reitz, Regisseur der „HEIMAT“-Quadrilogie und Schirmherr der Festspiele. Um den Hauptpreis, den mit 2500 Euro dotierten EDGAR, konkurrieren zehn bis zwölf Spielfilme aus dem deutschsprachigen Raum und weiteren europäischen Ländern. Ergänzt wird das Programm durch eine Dokumentarfilmauswahl sowie historische und thematische Reihen. Die Filme laufen im Pro-Winzkino und Open Air auf dem Fruchtmarkt; Konzerte, Lesungen und Diskussionsrunden setzen zusätzliche Akzente. Veranstaltet werden die Filmfestspiele von der Stadt Simmern in Zusammenarbeit mit dem Pro-Winzkino im Rahmen des Kultursommers Rheinland-Pfalz.

„Zirkuskind“ brachte dem Festivalthema eine leise, genaue Note bei: Heimat als etwas Bewegliches, das weniger Koordinate als Beziehung ist – ein Netz, das man mitnehmen kann. Für Santino sind es Familie, Zelt und die Arbeit an der Nummer. Für die Besucherinnen und Besucher dieses Nachmittags waren es das gemeinsame Schauen, das Fragenstellen, das Staunen – drinnen im abgedunkelten Saal und draußen im Licht. Als der Tag endete, blieben rote Wangen, viel Gesprächsstoff und dieses seltene Gefühl, dass Kino und Stadt einander gefunden haben. Die Familien gingen heim mit dem Film im Kopf, dem Zirkus im Herzen – und der Vorfreude auf den nächsten Festivalabend.