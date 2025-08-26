Die Heimat Europa Filmfestspiele 2025 in Simmern verzeichnen einen Besucherrekord, teilen die Veranstalter mit – die Stadt Simmern und das Pro-Winzkino. Neben Jurorin Jasmin Tabatabei fand auch Staatssekretär Janosch Littig äußerst lobende Worte.

Die Heimat Europa Filmfestspiele sind am Wochenende zu Ende gegangen – bei der Preisverleihung auf dem Fruchtmarkt klangen viele zufriedene Stimmen an. So war zum Abschluss der Heimat Europa Filmfestspiele Staatssekretär Janosch Littig zu Gast in Simmern. Zum einen zeichnete er gemeinsam mit Jurorin Jasmin Tabatabai den Film „Christy“ mit dem Preis für den besten Debütfilm aus, den das Land Rheinland-Pfalz stiftet. Zum anderen würdigte er bei dieser Gelegenheit die herausragende Arbeit des Filmfestspiel-Teams. „Die Heimat Europa Filmfestspiele sind für uns das Land Rheinland-Pfalz extrem wichtig“, sagte Littig. „Sie sind ein herausragendes Stück Kultur, das wir gerne unterstützen und auch weiter fördern. Kultur abseits der Mittel- und Oberzentren, davon lebt unser Land.“

Ein Lob, dass den Veranstaltern, der Stadt Simmern und dem Pro-Winzkino, weiter den Rücken stärken dürfte und die in diesem Jahr ganz besonders auf 40 Jahre Pro-Winzkino zurückblickten. „Wir haben sehr intensive Tage ganz im Sinne einer erträglichen Leichtigkeit des Seins erlebt“, sagte Wolfgang Stemann vom Pro-Winzkino bei der Begrüßung der Gäste auf dem Fruchtmarkt. An dem Gelingen der Filmfestspiele seien viele Menschen beteiligt, das Team „fließe“ auf wunderbare Art und Weise zusammen, beschrieb er es. „Ich kenne keine andere Stadt dieser Größenordnung in Rheinland-Pfalz, die ein solches Filmfest veranstaltet“, sagte Stemann. Das sei auch möglich, weil die Stadtpolitik offen gegenüber der Kultur agiere. „Das sehe ich als unsere Aufgabe an, für Kultur zu sorgen“, sagte Stadtbürgermeister Andreas Nikolay.

Wie die Veranstalter mitteilen, habe man einen Rekordbesuch verzeichnet. Zusammengerechnet ohne Berücksichtigung der Heimat Begegnungen in Oberwesel, Neuerkirch, Kirchberg und Roeser kommen die Festspiele in diesem Jahr demnach auf mehr als 3800 Besucher. „Die Heimat Begegnungen eingerechnet, knacken wir die viertausend“, werden Stemann und Nikolay zitiert. Die Veranstaltungen in Neuerkirch, Kirchberg und Mänttä-Vilppula stehen noch aus. Dass das Filmfestival im siebten Jahr seines Bestehens erneut einen sehr starken Zuschauerzuspruch erfahren hat, zeuge von der Qualität der Programmauswahl durch das dreiköpfige Team Sandra Burmann, Pro-Winzler Peter Huth und Kurator Janis Kuhnert sind sich die Veranstalter sicher.

Staatssekretär Janosch Littig würdigte die Bedeutung des Festivals für kulturelle Vielfalt und Nachwuchsförderung zudem in einer Mitteilung des Kulturministeriums: „Die Filmfestspiele sind ein echtes Highlight für Rheinland-Pfalz. Sie zeigen, wie vielfältig Heimat, Herkunft und Identität erzählt werden können – mal leise, mal laut, aber immer mit großer Kraft. Besonders beeindruckend ist, wie viele junge Stimmen dieses Jahr dabei sind: durch die neue Jugendjury, Filme über das Aufwachsen und den Nachwuchspreis. Junge Talente brauchen genau solche Chancen, um gesehen und gehört zu werden.“ Das Land Rheinland-Pfalz förderte die Filmfestspiele mit 42.000 Euro.