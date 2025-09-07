Die Heimat Europa Filmfestspiele neigen sich dem Ende entgegen. Mit dem Fest der Kulturen fand in Kirchberg die letzte Station der Veranstaltungsreihe statt. Sie bildete den krönenden Abschluss des Festivals.

Die Heimat-Begegnungen waren auch in diesem Jahr wieder Teil der Heimat Europa Filmfestspiele. Die Veranstaltungen ergänzen das zweiwöchige Hauptprogramm (8. bis 23. August) in Simmern stets um Spielorte außerhalb der Stadt Simmern. Nach Roeser/Luxemburg (4. Juli), Oberwesel (26. Juli) und Neuerkirch (30. August) stand auf dem historischen Marktplatz in Kirchberg am vergangenen Samstag das letzte „Auswärtsspiel“ des Filmfestivals an – abgesehen vom noch ausstehenden Gastspiel der Heimat Europa Filmfestspiele beim Filmfestival in Mänttä-Vilppula/Finnland (15. Oktober). In Kirchberg ließ die Stadt für das Rahmenprogramm der Filmfestspiele das Fest der Kulturen wieder aufleben.

Arena 13, der Kulturverein Region Kirchberg, sowie die Stadt und die Flüchtlingshilfe Kirchberg präsentierten nach sechsjähriger Pause eine bunte Vielfalt aus Musik, Tanz und afrikanischen Speisen. Für die Musik auf der Marktplatzbühne sorgte das Trio Cover to Cover um den Gitarristen Manfred Häder, der bei den Rhythm'n'Blues-Klassikern von Spencer Davis Group, Steve Miller Band oder Fleetwood Mac vorzugsweise am Bass zu hören war und die Arbeit auf den sechs Saiten häufig Konny Künkel überließ. Am Schlagzeug saß Monika Blum. Den Gesang teilte sich das Trio untereinander.

i Mit dem Film "Es sind die kleinen Dinge" von Mélanie Auffret gingen in Kirchberg die Heimat Europa Filmfestspiele mit dem letzten Teil der Heimat-Begegnungen im Hunsrück zu Ende. Thomas Torkler

Nach der Eröffnung des Fests der Kulturen durch die Band nahmen die trommelnden Frauen von Rhythmus Afrikan Art aus Mainz das Geschehen auf der Bühne im wahren Wortsinn in die Hand. Angesteckt von der temperamentvollen Leitung durch Moulaye Seck bearbeiteten die Akteurinnen ihre Djemben mal zart, mal kräftig, aber immer mit viel Gefühl und Leidenschaft. Das Publikum ließ sich von der anstrengenden Fröhlichkeit mitreißen und belohnte die Trommelgruppe am Ende mit begeisterndem Applaus.

Nicht weniger stark war der Beifall, den die Bauchtänzerinnen von Naima aus Flörsheim-Dalsheim bekamen. Mit den zwei Tanzensembles El Kahirah und Sharifa im Wechsel zog Naima mit unterschiedlichen Varianten des Bauchtanzes die Zuschauer in ihren Bann. Ausgestattet mit farbenfrohen Kostümen, bunten Fächern und Bändern zeigten die Tänzerinnen mit Grazie und Anmut die Vielfalt der orientalischen Tanzkunst.

i Moulaye Seck war mit seiner Trommelgruppe Rhythmus African Art aus Mainz nach Kirchberg gekommen und steckte sein Ensemble und das Publikum mit Begeisterung und Temperament an. Thomas Torkler

Bis zur Dunkelheit und damit zum Filmbeginn spielten noch einmal Cover to Cover. Kurz nach 21 Uhr hieß es dann: Stühle um 90 Grad drehen. Erfahrene Gäste der Heimat Europa Filmfestspiele kennen die Prozedur vom Fruchtmarkt. Über die Großleinwand vor der historischen Fachwerkfassade flimmerte dann der Film „Es sind die kleinen Dinge“ von Mèlanie Auffret. Lehrerin und Bürgermeisterin Alice versucht in einem kleinen Ort in der Bretagne zusammen mit dem gesamten Dorf die drohende Schließung der Schule zu verhindern. Die beschwingte Komödie mit liebevollem Humor setzte den passenden Schlusspunkt auf dem Kirchberger Marktplatz.