Stand der Krankenhausreform
Heilig Geist: Was sind die Hürden für eine Regioklinik?
Hunderte Menschen demonstrierten bereits im Juni 2024 für den Erhalt des Heilig Geist Krankenhauses in Boppard.
Philipp Lauer

In Hermeskeil gibt es bereits eine Regioklinik. Wie die Umwandlung des Krankenhauses in Boppard aussehen könnte, beschreiben die GKM-Geschäftsführer – und was noch im Weg steht. Wie schätzt das Gesundheitsministerium die Situation ein?

Ein Kritikpunkt im Ringen um den Erhalt des Heilig Geist Krankenhauses in Boppard: Die wesentlichen Umstrukturierungen, um das Haus wirtschaftlicher zu betreiben, hat das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM) noch nicht umgesetzt. Im Stadtrat skizzieren die GKM-Geschäftsführer Alexandra Kiauk und Christian Straub, welche Stationen des Krankenhauses in einer zukünftigen Regioklinik in ihrem Zukunftskonzept für das Haus nicht mehr vorgesehen ...

