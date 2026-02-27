In Hermeskeil gibt es bereits eine Regioklinik. Wie die Umwandlung des Krankenhauses in Boppard aussehen könnte, beschreiben die GKM-Geschäftsführer – und was noch im Weg steht. Wie schätzt das Gesundheitsministerium die Situation ein?
Lesezeit 3 Minuten
Ein Kritikpunkt im Ringen um den Erhalt des Heilig Geist Krankenhauses in Boppard: Die wesentlichen Umstrukturierungen, um das Haus wirtschaftlicher zu betreiben, hat das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM) noch nicht umgesetzt. Im Stadtrat skizzieren die GKM-Geschäftsführer Alexandra Kiauk und Christian Straub, welche Stationen des Krankenhauses in einer zukünftigen Regioklinik in ihrem Zukunftskonzept für das Haus nicht mehr vorgesehen ...