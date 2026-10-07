Wann kann ich noch ins Heilig Geist kommen? Geht das überhaupt noch? Ja, betont das Team bei unserem Besuch. Auch nach den Änderungen seit dem 1. Juli werden Patienten mit akuten Beschwerden in Boppard versorgt. Ein Blick auf das Erstversorgungsteam.
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„Wo bleiben denn die Patienten?“ Diese Frage stellten sich Annett Klein und ihre Kollegen am 1. Juli dieses Jahres. Einen Tag zuvor lief im Heilig Geist in Boppard noch alles wie gewohnt. Dann begann für sie ein neues Kapitel: Zentrale Notaufnahme, Intensivstation und Chirurgie fielen weg.