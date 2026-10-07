Erstversorgung in Boppard Heilig Geist-Team: „Wir sind da, wenn ihr etwas habt“ Annalena Bischoff 07.10.2026, 17:00 Uhr

i Annett Klein, Stationsleiterin, und Frank Knitz, Chefarzt, sind beide verantwortlich für den Bereich Anästhesie, Intensiv- und Notfallmedizin sowie Schmerztherapie am Heilig Geist in Boppard. Annalena Bischoff

Wann kann ich noch ins Heilig Geist kommen? Geht das überhaupt noch? Ja, betont das Team bei unserem Besuch. Auch nach den Änderungen seit dem 1. Juli werden Patienten mit akuten Beschwerden in Boppard versorgt. Ein Blick auf das Erstversorgungsteam.

„Wo bleiben denn die Patienten?“ Diese Frage stellten sich Annett Klein und ihre Kollegen am 1. Juli dieses Jahres. Einen Tag zuvor lief im Heilig Geist in Boppard noch alles wie gewohnt. Dann begann für sie ein neues Kapitel: Zentrale Notaufnahme, Intensivstation und Chirurgie fielen weg.







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