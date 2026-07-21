Zukunft bis 2027 gesichert Heilig Geist: Stiftung unterstützt Stadt Boppard Johannes Kirsch 21.07.2026, 16:00 Uhr

i Das Krankenhaus Heilig Geist in Boppard kann nur durch hohe finanzielle Zuwendungen – insbesondere vonseiten der Stadt – fortbestehen. Gleichzeitig wurde das Spektrum an medizinischen Leistungen nun verkleinert. Philipp Lauer

Freude und Erleichterung sind in Boppard groß, seitdem feststeht, dass das Krankenhaus doch eine Zukunft hat. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass der Erhalt ein teures Unterfangen ist. Welchen Beitrag die Stiftung Hospital zum Heiligen Geist leistet.

Der Grat zwischen Hoffen und Bangen ist manchmal schmal. In Boppard ist die Hoffnung groß, was die Zukunft des Heilig-Geist-Krankenhauses betrifft. Schien die Schließung vor zwei Jahren doch schon beschlossene Sache zu sein, konnte die endgültige Aufgabe des Standortes durch eine gemeinsame Kraftanstrengung von Rhein-Hunsrück-Kreis, der Stadt Boppard und der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist gerade noch verhindert werden.







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