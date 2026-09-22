Von Krankenhaus zu Regioklinik
Heilig Geist: Stadt Boppard wird zur Kasse gebeten
Für 2026 wird für das Heilig Geist in Boppard ein Defizit von rund 1,34 Millionen Euro erwartet.
Für 2026 wird für das Heilig Geist in Boppard ein Defizit von rund 1,34 Millionen Euro erwartet.
Ingo Beller

Die neue Regioklinik soll die Zukunft des Heilig Geist sichern. Den Weg dorthin bezahlt zunächst auch die Stadt Boppard – sie übernimmt 2026 und 2027 bis zu zwei Millionen Euro. Nun steht fest, wie viel davon dieses Jahr gebraucht werden.

Lesezeit 2 Minuten
Die Zukunft des Heilig Geist Klinikstandorts soll eine neue sein – für die Stadt Boppard wird sie zunächst vor allem teuer. Das Krankenhaus wird derzeit zu einer Regioklinik umgewandelt. Damit erhält der Standort eine neue Struktur und einen neuen Versorgungsauftrag.
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