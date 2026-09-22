Die neue Regioklinik soll die Zukunft des Heilig Geist sichern. Den Weg dorthin bezahlt zunächst auch die Stadt Boppard – sie übernimmt 2026 und 2027 bis zu zwei Millionen Euro. Nun steht fest, wie viel davon dieses Jahr gebraucht werden.
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Die Zukunft des Heilig Geist Klinikstandorts soll eine neue sein – für die Stadt Boppard wird sie zunächst vor allem teuer. Das Krankenhaus wird derzeit zu einer Regioklinik umgewandelt. Damit erhält der Standort eine neue Struktur und einen neuen Versorgungsauftrag.