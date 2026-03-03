Erhalt für Klinik geregelt
Heilig Geist: Mitarbeiter stoßen auf Rettung an
"Prost, auf unser Heilig Geist": Ein Dutzend Mitarbeiter stoßen mit einem Sekt auf den Erhalt des Krankenhauses in Boppard an. Der Stadtrat hatte zuvor den dazu nötigen Betrauungsakt beschlossen.
Philipp Lauer

Große Erleichterung bei den Mitarbeitern des Heilig Geist Krankenhauses in Boppard: Der Stadtrat Boppard hat den nächsten Schritt zum Erhalt des Hauses gemacht. Wie es ihnen nach dem monatelangen Ringen um „ihr Heilig Geist“ geht.

„Prost, auf unser Heilig Geist“: Mitarbeiter des Heilig Geist Krankenhauses in Boppard haben am Montagabend, 2. März, auf den Erhalt ihres Hauses mit einem Glas Sekt angestoßen. Grund zur großen Erleichterung bereitete ihnen der Stadtrat Boppard, der zuvor einstimmig den sogenannten Betrauungsakt beschlossen hatte.

