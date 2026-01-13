GKM-Krise: Keine Lösung Heilig Geist Krankenhaus steht wohl vor dem Aus Philipp Lauer 13.01.2026, 17:48 Uhr

i Mehrfach demonstrierten Mitarbeiter, Bürger und Kommunalpolitiker für den Erhalt des Heilig Geist Krankenhauses in Boppard. Philipp Lauer

Für den Erhalt des GKM-Krankenhauses Boppard hatten im Dezember Rhein-Hunsrück-Kreis, Stadt Boppard, Stiftung und Förderkreis die geforderten Voraussetzungen geschaffen. Dennoch: Das Heilig Geist Krankenhaus steht wohl vor dem Aus.

Nach langem und hartem Ringen um den Erhalt steht das Heilig Geist Krankenhaus in Boppard offenbar vor der Schließung. Darauf deutet alles hin, nach einem erneuten runden Tisch mit Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) in Mainz, bei dem man wohl keine Lösung für den Erhalt des Krankenhauses finden konnte.







