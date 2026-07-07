Von Krankenhaus zu Regioklinik
Heilig Geist Boppard: Was bleibt künftig für Patienten?
Fünf Fachrichtungen bleiben in Boppard: Geriatrie, Innere Medizin, Psychsomatik, Wundmedizin und Plastische Chirurgie.
Fünf Fachrichtungen bleiben in Boppard: Geriatrie, Innere Medizin, Psychsomatik, Wundmedizin und Plastische Chirurgie.
Philipp Lauer

Intensivstation, Chirurgie und Notaufnahme sind Geschichte. Doch was bedeutet die Umwandlung zur Regioklinik für die Menschen in und um Boppard? Ein Überblick über das künftige medizinische Angebot im Heilig Geist Standort.

Lesezeit 2 Minuten
Umbruchstimmung im Heilig Geist Krankenhaus in Boppard: Nachdem zum 1. Juli die Intensivstation, Chirurgie und Zentrale Notaufnahme ihre Pforten geschlossen haben, bleiben bei vielen Patienten Fragen zur Zukunft des Krankenhausstandorts offen. Welche medizinischen Leistungen werden künftig noch angeboten?
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