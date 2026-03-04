Auswirkung auf Haushalt 2026
Heilig Geist Boppard: Sprengt Rettung die Stadtkasse?
Bis zu zwei Millionen Euro ist die Stadt Boppard bereit, 2026 und 2027 für den Erhalt des Heilig Geist Krankenhauses zu zahlen.
Bis zu zwei Millionen Euro ist die Stadt Boppard bereit, 2026 und 2027 für den Erhalt des Heilig Geist Krankenhauses zu zahlen. Wie wirkt das auf den angespannten Stadthaushalt?
Philipp Lauer

Das Rettungspaket von bis zu zwei Millionen Euro wird die Stadt Boppard finanziell fordern. Was bedeutet das für die Eintrittspreise im Freibad oder Projekte wie die Umgestaltung der Rheinallee? Und wie steht es um den Haushalt 2026?

Lesezeit 3 Minuten
Einstimmig hat der Stadtrat beschlossen, für die Rettung des Heilig Geist Krankenhauses einzustehen – auch wenn es die Stadt finanziell arg belasten wird. Im Anfang des Jahres aufgestellten Haushaltsplan ist zwar bereits ein Betrag in Höhe von 350.000 Euro vorgesehen, der dürfte angesichts der jüngsten Beschlüsse nicht ausreichen.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren