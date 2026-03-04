Auswirkung auf Haushalt 2026 Heilig Geist Boppard: Sprengt Rettung die Stadtkasse? Philipp Lauer 04.03.2026, 18:00 Uhr

i Bis zu zwei Millionen Euro ist die Stadt Boppard bereit, 2026 und 2027 für den Erhalt des Heilig Geist Krankenhauses zu zahlen. Wie wirkt das auf den angespannten Stadthaushalt? Philipp Lauer

Das Rettungspaket von bis zu zwei Millionen Euro wird die Stadt Boppard finanziell fordern. Was bedeutet das für die Eintrittspreise im Freibad oder Projekte wie die Umgestaltung der Rheinallee? Und wie steht es um den Haushalt 2026?

Einstimmig hat der Stadtrat beschlossen, für die Rettung des Heilig Geist Krankenhauses einzustehen – auch wenn es die Stadt finanziell arg belasten wird. Im Anfang des Jahres aufgestellten Haushaltsplan ist zwar bereits ein Betrag in Höhe von 350.000 Euro vorgesehen, der dürfte angesichts der jüngsten Beschlüsse nicht ausreichen.







