Kreistag macht Angebot an GKM Heilig Geist Boppard: Rhein-Hunsrück bereit zum Erhalt Philipp Lauer 08.12.2025, 17:51 Uhr

i Das Ringen um den Erhalt des Standorts des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein in Boppard geht weiter. Archiv Suzanne Breitbach. Suzanne Breitbach

In seiner Sitzung am Montag, 8. Dezember, hat der Kreistag des Rhein-Hunsrück-Kreises ein „abschließendes Angebot“ an das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM) beschlossen. Ziel ist nach wie vor der Erhalt des Heilig Geist Krankenhauses Boppard.

Der Kreistag des Rhein-Hunsrück-Kreises hat beschlossen, mit dem Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM) zu verhandeln, um den Standort des GKM in Boppard zu erhalten. Der Kreistag beschloss als Grundlage der Verhandlungen „ein abschließendes Angebot“ an die kommunalen Gesellschafter des GKM, wie der Kreis gemeinsam mit der Stadt Boppard und der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist dazu beitragen kann, das Krankenhaus Heilig Geist dauerhaft zu ...







Artikel teilen

Artikel teilen