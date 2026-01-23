Offener Brief an Schweitzer Heilig Geist Boppard: Post für den Ministerpräsidenten Hilko Röttgers 23.01.2026, 14:35 Uhr

i Dem Heilig-Geist-Krankenhaus in Boppard droht die Schließung. Philipp Lauer

Greift jetzt Ministerpräsident Alexander Schweitzer ein, um das Heilig-Geist-Krankenhaus Boppard zu retten? Dazu fordert ihn Reiner Ostermayer vom Betriebsrat des Krankenhauses in einem offenen Brief auf.

Im Kampf um den Erhalt des Heilig-Geist-Krankenhauses Boppard, das zum Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM) gehört, meldet sich nun eine weitere Stimme öffentlich zu Wort. Reiner Ostermayer aus dem Betriebsrat des Krankenhauses hat sich in einem offenen Brief an den rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer gewandt.







Artikel teilen

Artikel teilen