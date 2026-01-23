Greift jetzt Ministerpräsident Alexander Schweitzer ein, um das Heilig-Geist-Krankenhaus Boppard zu retten? Dazu fordert ihn Reiner Ostermayer vom Betriebsrat des Krankenhauses in einem offenen Brief auf.
Im Kampf um den Erhalt des Heilig-Geist-Krankenhauses Boppard, das zum Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM) gehört, meldet sich nun eine weitere Stimme öffentlich zu Wort. Reiner Ostermayer aus dem Betriebsrat des Krankenhauses hat sich in einem offenen Brief an den rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer gewandt.