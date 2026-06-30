Umwandlung in Regioklinik
Heilig Geist Boppard: Notaufnahme schließt zum 1. Juli
Einschneidende Veränderungen treten zum 1. Juli im Heilig Geist Krankenhaus Boppard in Kraft: Die Notaufnahme, die Chirurgie und
Einschneidende Veränderungen treten zum 1. Juli im Heilig Geist Krankenhaus Boppard in Kraft: Die Notaufnahme, die Chirurgie und die bisherige Intensivstation schließen.
Philipp Lauer

Der Jubel über den Erhalt des Heilig Geist Krankenhauses ist noch nicht lange her – der Klinikalltag verändert sich jedoch grundlegend. Mit dem Umbau zur Regioklinik schließen zum 1. Juli wichtige Abteilungen. Was das für Patienten künftig bedeutet.

Lesezeit 2 Minuten
Klirrende Sektgläser, sich in den Armen liegende Menschen, spürbare Erleichterung in der Luft: Nach monatelanger Ungewissheit stand am Abend des 2. März fest, dass das Heilig Geist Krankenhaus in Boppard nicht geschlossen wird. Stattdessen regelt ein sogenannter Betrauungsakt, dass das Gemeinschaftklinikum Mittelrhein (GKM) den Standort bis Ende 2027 weiterbetreibt und zu einer Regioklinik umbaut.

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