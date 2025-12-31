Jahresrückblick 2025 Heilig Geist Boppard liegt auf Intensivstation Andreas Nitsch 31.12.2025, 11:00 Uhr

i Der Platz vor dem Heilig Geist Hospital in Boppard ist Anfang Dezember gut gefüllt. Vertreter des Krankenhauses, Politiker, Patienten und Menschen aus Boppard demonstrieren für den Erhalt der Klinik. Thomas Torkler

Das Jahr 2025 prägten zahlreiche Ereignisse. In unserem Jahresrückblick schauen wir auf die wichtigsten zurück: Im vierten Quartal bewegten zahlreiche Leser die Anstrengungen um den Erhalt des Heilig Geist Krankenhauses in Boppard.

. Schon zum Jahreswechsel 2024/2025 stehen den Mitarbeitern des Heilig Geist Krankenhauses in Boppard die Sorgenfalten auf der Stirn. Monate des Bangens um die Zukunft des kleinen Krankenhauses, das zum Klinikverbund Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM) gehört, liegen zu diesem Zeitpunkt bereits hinter allen Beteiligten.







