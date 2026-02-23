Erhalt für GKM-Krankenhaus Heilig Geist: Boppard ist weiter bereit zur Rettung Philipp Lauer 23.02.2026, 19:19 Uhr

i Bis zu zwei Millionen Euro will die Stadt Boppard in den Jahren 2026 und 2027 an Verlusten für das Heilig Geist Krankenhaus tragen, wenn das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM) das Haus weiter betreibt. Philipp Lauer

Der Stadtrat Boppard hat sich erneut bereit erklärt, zum Erhalt des Heilig Geist Krankenhauses für 2026 und 2027 Verluste von bis zu zwei Millionen Euro zu tragen. Das hat das Gremium am Montag, 23. Februar, beschlossen. Was sich nun geändert hat.

Der Stadtrat Boppard hat am Montagabend einen Beschluss gefasst, der die Zukunft des Heilig Geist Krankenhauses sichern soll. Die Stadt Boppard ist demnach bereit, für die Jahre 2026 und 2027 Verluste in Höhe von insgesamt bis zu zwei Millionen Euro zu tragen, wenn das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM) den Standort nicht schließt.







