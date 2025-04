Dass der Kreistag dem Zukunftskonzept für das Heilig Geist Krankenhaus Boppard zustimmen würde, schien nur eine Formalie – hatte der Kreisausschuss diesen Beschluss doch klar empfohlen. Zudem gingen ihm zahlreiche Beratungen und „viele Austausche“ voraus, wie es Landrat Volker Boch ausdrückte. So stimmte das Gremium mit 38 Jastimmen und damit einstimmig für das Konzept, das Vertreter des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein (GKM) im nicht öffentlichen Teil der Kreistagssitzung Ende Februar vorgestellt hatten.

Bei der Sitzung am Montagnachmittag waren auch Vertreter des GKM zugegen. Anwesend waren die ab dem 1. April neue Geschäftsführerin Alexandra Kiauk, die die Nachfolge des aus dem Unternehmen geschiedenen Florian Distler angetreten hat. Außerdem wohnten der Sitzung Eva Reichert und Heiko Scherag bei, die ab sofort als Klinikmanager des Heilig Geist Boppard fungieren. Vertreter der Stadt Boppard und der Stiftung „Hospital zum Heiligen Geist“ waren nicht nach Simmern gekommen, sie machten daher auch von ihrem Rederecht keinen Gebrauch. Boch dankte den Anwesenden für ihr Engagement für den derzeitigen Stand, der erreicht wurde, und sah keinen Ergänzungsbedarf zur vorliegenden Beschlussvorlage.

Diese sah die Zustimmung zum Zukunftskonzept des GKM für den Standort in Boppard vor. Das Kündigungsrecht des Betrauungsaktes werde damit nicht ausgeübt, und der Kreistag stimmte mit dem Beschluss allen Maßnahmen des GKM zu, die der Umsetzung des Zukunftskonzeptes dienen. Weiter hieß es: „Der Kreistag erwartet Informationen zum weiteren Vorgehen vom GKM beziehungsweise von den Gesellschaftern.“

Wie dieses Zukunftskonzept genau aussieht, drang in der Sitzung am Montagnachmittag nur vage an die Öffentlichkeit. Denn nach wie vor äußert sich das GKM nicht näher zum Konzept, wie das Unternehmen auf Nachfrage unserer Zeitung am Dienstag noch einmal deutlich machte. Nach wie vor gilt also auch für die kommunalen Gremien: Öffentlich wird nur beraten, was auch öffentlich beschlossen werden kann. Axel Strähnz (CDU) jedoch ließ in seinem Redebeitrag einige Informationen anklingen. Zwar sehe die CDU in der Beschlussvorlage alles erfüllt und wolle ihr auch zustimmen, aus fachlicher Sicht jedoch – Strähnz ist Mediziner – sehe er das Konzept kritisch.

„Das bedeutet eine Verschlechterung der medizinischen Versorgung vor Ort.“

Axel Strähnz (CDU)

„Es ist nicht das, was wir uns eigentlich erhofft hatten“, sagte er. Gut sei, dass sowohl Arbeitsplätze als auch Teile der Facharztversorgung erhalten bleiben würden. Er nannte hier etwa die Geriatrie, die Psychosomatik und die Wundmedizin, die seiner Aussage nach im Heilig Geist bleiben sollen. Auch eine Notfallversorgung solle es wohl weiterhin geben. „Was aber wahrscheinlich nicht erreicht werden kann, ist ein Haus der Grundversorgung“, kritisierte Strähnz. Die Chirurgie und die Intensivmedizin etwa könnten wohl nicht erhalten werden, so Strähnz. Der Mediziner stellten hierzu einige Fragen: „Ich habe Bedenken, ob das so umgesetzt werden kann. Werden wir Fachärzte bekommen? Wie wird die Notfallversorgung umgesetzt? Ist das der Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung?“, fragte er etwa. Letzteres hoffe er nicht, überhaupt erfülle das Konzept nicht das, was die Region gebraucht hätte. „Das bedeutet eine Verschlechterung der medizinischen Versorgung vor Ort“, machte Strähnz deutlich. Eine Facharztklinik erachte er als nicht ausreichend.

„Auch die Bevölkerung hat gezeigt, dass sie hinter dem Krankenhaus steht.“

Umut Kurt (SPD)

Umut Kurt (SPD) indes lobte die im Vorfeld gute Debatte im Kreisausschuss, die sehr einmütig verlaufen sei. „Wenn man überlegt, wo wir angefangen haben“, sagte er und erinnerte etwa Sondersitzungen und regelrechte Krisentreffen. Das Ergebnis nun zeige: „Es hat sich gelohnt, zu kämpfen, hartnäckig zu sein und dranzubleiben.“ Er dankte ebenso wie seine Vorredner Boch und Strähnz etwa der verantwortlichen Stiftung „Hospital zum Heiligen Geist“, dem Kreis und der Stadt Boppard, aber auch der Geschäftsführung des GKM für das Engagement. „Auch die Bevölkerung hat gezeigt, dass sie hinter dem Krankenhaus steht“, sagte Kurt. Auch sie habe sich für den Erhalt des Hauses eingesetzt. „Es ist gut, dass das Konzept aus dem Haus heraus entstanden ist“, sagte er. Wie es nun weitergehe, hänge auch von der Bundespolitik ab. „Wünschenswert ist eine Perspektive für das Haus, das Konzept ist ein erster Schritt“, ist Kurt sicher. Die Mitarbeiter hätten viel Herzblut hineingesteckt. „Wir stehen nach wie vor hinter unserem Krankenhaus, nehmen das GKM aber auch weiterhin in die Pflicht“, sagte er.

Es habe nicht so viel Wasser gebraucht, wie ihn die CDU nun in den Wein gegossen habe, sagte Tobias Eiserloh. Seine Fraktion, die Freien Wähler Rhein-Hunsrück e.V., sei froh, dass ein solches Konzept entstanden sei. Es habe im Vorhinein eine euphorische Stimmung gegeben, die er gern mitnehmen und mitgeben wolle. „Erstaunlich dabei aber finde ich, dass die Politik erst anstoßen muss, damit es zu solchen Konzepten kommt“, sagte Eiserloh. Sicher werde es Unwägbarkeiten geben, aber darauf werde dann am 31. Dezember geschaut. „Jetzt freuen wir uns, dass es in die richtige Richtung geht“, sagte er.

„Jetzt freuen wir uns, dass es in die richtige Richtung geht.“

Tobias Eiserloh (Freie Wähler Rhein-Hunsrück e.V.)

Gut gelungen sei das Konzept, äußerte auch Julian Joswig (Grüne) und lobte insbesondere auch die Zusammenarbeit der verschiedenen Fraktionen und der kommunalen Familie. „Das lief hier sehr gut und sachlich“, bestätigte er. „Wir sind heute wesentlich weiter als noch vor einigen Wochen und Monaten“, sagte Joswig. Der jetzige Stand mache ihn – gerade als gebürtigen Bopparder – ebenso glücklich wie viele andere Menschen in Boppard und der Region. Auch Werner Wöllstein (FDP) und Ralf Schönborn (AfD) begrüßten das Zukunftskonzept. „Ich bin froh, dass es bald weitergeht“, sagte Wöllstein. Schönborn indes lobte die Arbeit des Landrats und der Gremien, die dazu beigetragen hatten, „dass es eine gute Wendung nimmt“.

Nun hänge die Zukunft des Hauses davon ab, wie die eingeleiteten Schritte weitergeführt würden, sagte Boch. „Das Haus stellt sich dem wandelnden Umfeld“, erkannte er an, die kommunale Familie habe gut und sehr konstruktiv zusammengearbeitet. „Auch das Land hat Interesse am Erhalt des Krankenhauses“, sei seine Einschätzung. Er habe den Eindruck, das Land habe den Wert der Einrichtung erkannt und werde den Erhalt unterstützen. „Bis Ende 2025 ist der Kreis engagiert“, sagte Boch.