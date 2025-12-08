Heilig Geist Boppard: Durfte Kreis Defizit übernehmen?

Prozess in Koblenz: Die Kreuznacher Diakonie als Trägerin des Krankenhauses in Simmern sieht sich in ihrem Grundrecht verletzt. Warum? Weil der Rhein-Hunsrück-Kreis ein Defizit für das Heilig Geist Krankenhaus in Boppard übernommen hat.
Lesezeit 2 Minuten
Mit der Klage der Stiftung Kreuznacher Diakonie und der Diakonie Kliniken Hunsrück gGmbH gegen den Rhein-Hunsrück-Kreis wegen der Defizitübernahme für das Heilig Geist Krankenhaus in Boppard hat sich am Montag, 8. Dezember, das Verwaltungsgericht Koblenz befasst.