Die Mitarbeiter des Heilig Geist Krankenhaus in Boppard konnten zuletzt aufatmen: Die Chancen stehen gut, dass der GKM-Standort erhalten werden kann. Ein weiterer Grund zur Freude ist ein neues Angebot in der Wundversorgung.
Lesezeit 2 Minuten
Anfang März ist in den Räumen des Heilig Geist Krankenhauses in Boppard ein neues Angebot gestartet, das die Versorgung von Patienten mit chronischen Wunden weiter verbessern soll. Davon berichtet Gunnar Riepe, Chefarzt der Wundmedizin, im Gespräch mit unserer Zeitung.