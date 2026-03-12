Pflegekompetenzzentrum startet Heilig Geist Boppard baut Angebot in Wundmedizin aus Philipp Lauer 12.03.2026, 21:00 Uhr

i Seit März versorgen die neuen Kolleginnen Mary Anne Jäppche und Christine Kilb Patienten im Pflegekompetenzzentrum im Heilig Geist Krankenhaus in Boppard. Das neue Angebot entlaste sowohl die Hausärzte wie auch die Wundmedizin, freut sich Chefarzt Gunnar Riepe. Riepe

Die Mitarbeiter des Heilig Geist Krankenhaus in Boppard konnten zuletzt aufatmen: Die Chancen stehen gut, dass der GKM-Standort erhalten werden kann. Ein weiterer Grund zur Freude ist ein neues Angebot in der Wundversorgung.

Anfang März ist in den Räumen des Heilig Geist Krankenhauses in Boppard ein neues Angebot gestartet, das die Versorgung von Patienten mit chronischen Wunden weiter verbessern soll. Davon berichtet Gunnar Riepe, Chefarzt der Wundmedizin, im Gespräch mit unserer Zeitung.







Artikel teilen

Artikel teilen