Nach Brand am Flughafen Hahn Heftige Zerstörung: Suche nach Zündquelle ist schwierig Johannes Kirsch 19.05.2026, 16:00 Uhr

i Die Nachlöscharbeiten dauerten noch fast zwei Tage an. Sebastian Schmitt

Die gute Nachricht: Die Produktion bei der Hahn Kunststoffe GmbH läuft weiter. Wie es zu dem Großbrand bei dem Kunststoffhersteller kam, ist aber weiter offen. Was das Unternehmen zum Schadensausmaß sagt und wie es die Ausfälle kompensieren will.

Gut eine Woche nach dem Brand nahe des Flughafens Hahn hält sich die Polizei noch immer mit Informationen zurück. „Es gibt keine konkreten Hinweise auf die Zündquelle. Außerdem kann das Schadensausmaß noch nicht beziffert werden“, erklärt ein Sprecher des Regionalkommissariats K17 in Simmern gegenüber unserer Zeitung.







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