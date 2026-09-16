Finanzspritze für 2027 Hebammenzentrale in Simmern bekommt Geld vom Kreis Annalena Bischoff 16.09.2026, 14:00 Uhr

i Am 11. August 2025 eröffnete die Hebammenzentrale im ersten Stock des Gesundheitszentrums in Simmern, direkt neben den Diakonie Kliniken Hunsrück. Lara Kempf

Von der Schwangerschaft bis zum Wochenbett: Hebammen sind für Familien wichtige Ansprechpartnerinnen. Die Hebammenzentrale in Simmern hilft dabei, die passende Unterstützung zu finden. Damit das in Zukunft weiterhin geht, unterstützt nun der Kreis.

Ein Baby ist unterwegs, doch eine Hebamme für die Zeit vor, während und nach der Geburt ist noch nicht gefunden? Für werdende Eltern im Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es dafür seit vergangenem Jahr eine zentrale Anlaufstelle. Die Hebammenzentrale im Gesundheitszentrum in Simmern vermittelt Hebammen an Familien und berät rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett.







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