Von der Schwangerschaft bis zum Wochenbett: Hebammen sind für Familien wichtige Ansprechpartnerinnen. Die Hebammenzentrale in Simmern hilft dabei, die passende Unterstützung zu finden. Damit das in Zukunft weiterhin geht, unterstützt nun der Kreis.
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Ein Baby ist unterwegs, doch eine Hebamme für die Zeit vor, während und nach der Geburt ist noch nicht gefunden? Für werdende Eltern im Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es dafür seit vergangenem Jahr eine zentrale Anlaufstelle. Die Hebammenzentrale im Gesundheitszentrum in Simmern vermittelt Hebammen an Familien und berät rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett.